Uribe chorou com "orgulho" no adeus ao Dragão

JN Ontem às 22:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Médio colombiano deixou a Invicta com palavras fortes de agradecimento a Sérgio Conceição.

Matheus Uribe não conseguiu conter as lágrimas na despedida do F. C. Porto. No dia em que partiu da Invicta, o médio emocionou-se numa entrevista aos meios oficiais do clube azul e branco, dizendo-se "orgulhoso" pelo que fez durante os quatro anos em que representou os dragões.

O colombiano chorou quando foi questionado sobre o facto de os adeptos portistas terem cantado o nome dele na final da Taça de Portugal: "É algo inexplicável. A forma como cresci aqui, a nível pessoal e futebolístico... Os adeptos percebem a forma como sempre me entreguei. Posso ter tido dias bons ou menos bons, mas a atitude e o respeito por esta camisola estavam sempre lá. Sinto muito orgulho disso e esse respeito dos adeptos é a melhor prenda que posso receber".

PUB

Feliz com os oito troféus que ajudou a equipa portista a conquistar em quatro épocas, o internacional colombiano destacou o "enorme talento" que existe no plantel às ordens de Sérgio Conceição e teve palavras muito elogiosas para o treinador.

"É como um pai. Quando tem de te dizer as coisas de forma forte, quando tem de dar um conselho com mais calma, quando tem de dar um abraço... Mutas vezes as câmaras apanha-nos mais zangado do que alegre, mas é uma pessoa muito correta e ajuda os jogadores a dar 100%. É a essência e o caráter dele. Tem a garra portista e trata de a transmitir. Vou embora com carinho especial por ele e agradeço-lhe por tudo o que fez na minha vida".

Comboio de malas surpreendeu no aeroporto

Uribe foi um dos sete jogadores sul-americanos do F. C. Porto que partiram esta terça-feira da Invicta rumo às férias (os outros foram Pepê, Galeno, Wendell, Evanilson, Gabriel Veron e João Marcelo, mas só o colombiano deixou a cidade sem bilhete de regresso, tendo em conta que vai jogar para o Catar. O que surprendeu mesmo foi o número de malas que o médio e a família transportaram no adeus à Invicta: foram 51, num comboio rumo ao check-in, sem problemas aparentes de excesso de bagagem.