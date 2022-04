Uribe com mialgia na coxa direita vai ser reavaliado

JN/Agências Hoje às 00:54 Facebook

O médio do F. C. Porto Matheus Uribe foi substituído frente ao Santa Clara devido a uma mialgia na coxa direita e vai ser reavaliado esta terça-feira, revelaram os 'dragões' após o jogo da 28.ª jornada da I Liga de futebol.

O internacional colombiano foi substituído aos 55 minutos de jogo pelo sérvio Grujic, com o boletim clínico dos 'dragões' a esclarecer que se deveu a uma mialgia.

"O centrocampista dono da camisola 8 portista será reavaliado pelo Departamento de Saúde azul e branco esta terça-feira", acrescenta.

O líder F. C. Porto venceu na segunda-feira na receção ao Santa Clara por 3-0, e repôs a vantagem de seis pontos em relação ao Sporting.

No Estádio do Dragão, o médio Fábio Vieira, aos 38 e 41 minutos, marcou os dois primeiros golos do F. C. Porto, com o defesa nigeriano Zaidu a marcar à antiga equipa e a ampliar a vantagem, aos 84.