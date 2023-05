Uribe de volta no F. C. Porto para começar as despedidas

Nuno A. Amaral Hoje às 20:08 Facebook

Médio colombiano está pronto para regressar ao onze portista. Sonha com mais dois troféus antes de rumar ao Catar.

Matheus Uribe faz no domingo o primeiro dos últimos quatro jogos ao serviço dos dragões, depois de ter falhado a deslocação a Arouca devido a castigo por acumulação de cinco cartões amarelos no campeonato. O internacional colombiano regressa às opções de Sérgio Conceição direto ao onze portista, a exemplo do que tem acontecido quase sempre desde a chegada ao Dragão, em 2019.

No final desta época, vai sair a custo zero para o Al Saad, do Catar, clube com o qual já alinhavou um contrato até 2026, com um salário anual de 3,5 milhões de euros e um prémio de assinatura de quatro milhões.