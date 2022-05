Uribe é ausência certa no clássico da Luz

JN Hoje às 22:16 Facebook

O médio colombiano Matheus Uribe não viajou com a equipa do F. C. Porto para Lisboa, esta sexta-feira, à tarde, e é baixa confirmada para o clássico com o Benfica, devido a problemas físicos, apurou o JN.

O médio foi utilizado 45 minutos na partida frente ao Vizela, mas ainda não estará totalmente recuperado da rotura muscular na face posterior da coxa direita, pelo que não será opção de Sérgio Conceição para o encontro com as águias, da 33.ª jornada da Liga Portugal, que pode ser decisivo para as contas do título, bastando aos dragões somar um ponto.

Para além do colombiano, o boletim clínico dos azuis e brancos inclui o defesa Wilson Manafá (tratamento) e o médio Bruno Costa (treino integrado condicionado).