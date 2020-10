Uribe e Luis Díaz em isolamento profilático

Nuno Barbosa Hoje às 20:06 Facebook

Os dois jogadores colombianos estiveram em contacto com uma pessoa infetada com covid-19, fora do contexto desportivo, e apesar de terem testado negativo ao novo coronavírus, encontram-se em quarentena.

O médio e o extremo do F. C. Porto fizeram, tal como o restante plantel e staff azul e branco, o teste antes do jogo de sábado com o Marítimo e ambos deram negativo. Uribe esteve no banco de suplentes e Luis Díaz foi titular frente aos insulares.

Os dois atletas vão falhar os jogos internacionais da Colômbia e vão manter-se em isolamento profilático nos próximos dias, sendo de prever que possam voltar à competição quando for retomado o campeonato, no fim de semana de 18 de outubro, na jornada em que o F. C. Porto se desloca a Alvalade para defrontar o Sporting.