Uribe e Taremi de regresso, Ugarte rende João Palhinha

O Clássico joga-se esta sexta-feira a partir das 20.15 horas.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa, João Mário, Mbemba, Pepe, Zaidu, Uribe, Vitinha, Otávio, Fábio Vieira, Evanilson e Taremi

Onze do Sporting: Adán, Esgaio, Inácio, Coates, Feddal, Matheus Reis, Ugarte, Matheus Nunes, Nuno Santos, Sarabia e Paulinho

Dragões e leões entram em campo a partir das 20.15 horas, num Clássico importante para as contas do campeonato. Os comandados de Sérgio Conceição são líderes com mais seis pontos que o Sporting, pretendendo aumentar a vantagem, enquanto a formação orientada por Ruben Amorim tem de ir atrás do prejuízo.