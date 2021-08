Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:47 Facebook

O F. C. Porto venceu (3-0), este sábado, o Arouca, no Estádio do Dragão, para a quarta jornada da Liga. Uribe, Taremi e Marcano fizeram os golos.

Os azuis e brancos inauguraram o marcador aos 24 minutos, por Uribe. Uribe serviu Otávio e, depois, aproveitou um ressalto para rematar para rematar para o fundo da baliza de Fernando Castro.

Pouco depois, uma estreia a marcar: Depois de uma recuperação de bola de Marcano, Luis Díaz isolou Taremi que, só com o guarda-redes à frente, não falhou e estreou-se a marcar esta época.

Já na segunda parte, foi a vez de Marcano festejar na sequência de um livre e Pêpê, servido por Taremi, ainda introduziu a bola na baliza mas o lance acabou por ser anulado por fora de jogo do Iraniano.

Com este resultado, o F. C. Porto igualou o Estoril Praia no topo da classificação, com 10 pontos, enquanto o Arouca permanece no 14.º lugar, com três.

Veja os golos: