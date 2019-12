Uribe é titular no F. C. Porto frente ao Casa Pia

Hoje às 19:32 Facebook

O médio colombiano integra as opções iniciais do F. C. Porto, para o jogo desta quinta-feira (20.15 horas, SportTV1), no reduto do Casa Pia, em Lisboa, da segunda jornada da Taça da Liga de futebol.

Depois de, no início de novembro, ter violado o regulamento interno dos dragões, ao participar na festa de aniversário da mulher, Cindy Álvarez, para lá da hora de recolher obrigatório, Matheus Uribe falhou os últimos quatro jogos do F. C. Porto.

Dos quatro jogadores então castigados, Marchesín e Luis Díaz já haviam voltado a jogar, sendo que, esta quinta-feira, também Saravia será titular frente aos casapianos.

Onze titular do F. C. Porto: Diogo Costa, Saravia, Mbemba, Diogo Leite, Manafá, Bruno Costa, Matheus Uribe, Sérgio Oliveira, Luis Díaz, Soares e Nakajima

Onze titular do Casa Pia: Vanderlaan, David Rosa, Pedro Machado, Caio Marcelo, Simão, Kikas, Rodrigo Dantas, Jean, Kenidy, Roncatto e Sountoura