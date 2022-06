Uribe espera proposta para um novo contrato com o F. C. Porto

Nuno A. Amaral Hoje às 14:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Médio termina vínculo com o F. C. Porto daqui a um ano e, para já, não há avanços para renovar. Em janeiro, pode comprometer-se com outro clube.

Matheus Uribe vai entrar no último ano de contrato com o F. C. Porto, sem ter recebido até agora qualquer proposta concreta para renovar. O médio colombiano espera um sinal da SAD portista para saber que destino vai dar à carreira em 2023, sabendo que, a partir de janeiro, pode comprometer-se com outro clube, pois será livre em junho se, de facto, não avançar para a renovação com os dragões.

Nos últimos dias, foi noticiado que o "cafetero", de 31 anos, terá prescindido dos serviços do empresário e que passará, ele próprio, a gerir a carreira, mas essa informação não foi passível de ser confirmada. Do lado do F. C. Porto, manter Uribe é considerado prioritário por Sérgio Conceição, que já elogiou o médio publicamente várias vezes. O técnico portista considera-o essencial na equipa e prova disso é o facto de o colombiano só não ter sido titular na época passada quando esteve a contas com problemas físicos.