Uribe: "Estamos a fazer muito melhor o que o treinador pede"

Uribe diz que os dragões vão desfrutar da vitória sobre o Benfica na Taça, mas alerta que o jogo da Liga será diferente.

A antevéspera de Natal trouxe no sapatinho uma daquelas vitórias capazes de deixar toda a gente a sorrir no F. C. Porto, mas o facto de na próxima semana haver novo duelo com o Benfica, desta vez para o campeonato, mantém os dragões em estado de alerta. Em declarações exclusivas ao JN, o médio Matheus Uribe deu voz ao sentimento de dever cumprido na eliminatória da Taça de Portugal e disse esperar um jogo muito mais difícil na quinta-feira. O internacional colombiano considera que a equipa está a jogar cada vez melhor sob o comando de Sérgio Conceição e revela que o treinador ajudou os jogadores a levantar o ânimo depois de uma eliminação difícil de digerir na Liga dos Campeões.

Conseguir uma vitória destas antes do Natal torna-o mais saboroso para o F. C. Porto?