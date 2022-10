Uribe foi operado depois do triunfo frente ao Braga

JN Hoje às 16:30, atualizado às 16:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto informou, este sábado, que o jogador colombiano Matheus Uribe foi operado depois do jogo com o Braga, no Estádio do Dragão, que terminou com um triunfo por 4-1 dos azuis e brancos.

Segundo o comunicado, o médio, que defrontou o Braga com uma proteção, "foi esta manhã submetido a uma intervenção cirúrgica para debelar uma lesão no punho direito."

PUB

"A operação decorreu no Hospital de Santa Maria a cargo do Dr. Miguel Trigueiros e o jogador já teve alta e encontra-se a recuperar no domicilio", acrescentou o F. C. Porto.

A equipa de Sérgio Conceição volta a entrar em campo na terça-feira para defrontar o Bayer Leverkusen, em jogo a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões.