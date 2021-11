F. C. Porto goleou Feirense e avança para os oitavos. Veja os golos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:45 Facebook

O F. C. Porto venceu (5-1), este sábado, o Feirense, no Estádio do Dragão, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal. Uribe, Otávio, em dose dupla, Evanilson, Vargas e Francisco Conceição marcaram os golos.

Os azuis e brancos inauguraram o marcador aos 15 minutos, na sequência de um pontapé de canto e, ainda antes do intervalo, Otávio bisou: primeiro por assistência de Manafá e, depois, na recarga de uma defesa de Arthur.

Na segunda parte, Evanilson aproveitou um erro da defesa do Feirense para ampliar a vantagem portista. Vargas ainda reduziu para os visitantes e Francisco Conceição fechou a contagem.

Semifinalista da passada edição da prova rainha do futebol português, o F. C. Porto juntou-se nos oitavos aos já apurados Sporting, Leça da Palmeira, Famalicão, Benfica e Sporting de Braga, o detentor do troféu.

