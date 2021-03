Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:15, atualizado às 19:58 Facebook

O F. C. Porto venceu (2-0), este sábado, o Gil Vicente, em Barcelos, na 22.ª jornada da Liga. Uribe inaugurou o marcador. Pepe lesionou-se e foi substituído ao intervalo. Corona, que também não recuperou de um choque de cabeça com Rodrigo, não voltou para a segunda parte. Sérgio Oliveira aumentou a vantagem com um grande golo ao minuto 60.

Veja os golos: