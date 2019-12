Uribe, Luis Díaz e Soares no onze do Porto frente ao Feyenoord

Hoje às 18:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Obrigado a vencer os holandeses do Feyenoord para seguir em frente na Liga Europa, o F. C. Porto de Sérgio Conceição apresenta-se esta noite de quinta-feira, pelas 20 horas, no estádio do Dragão, com várias alterações à equipa.

Os médios Uribe e Luis Díaz e o avançado Soares são as novidades no "onze" titular dos azuis e brancos para o confronto europeu em relação à equipa apresentada pelo treinador frente ao Belenenses, para a Liga.

O encontro será dirigido pelo alemão Deniz Aytekin e pode ser acompanhado em direto na SIC.

Eis os "onzes" titulares:

F. C. Porto: Marchesín; Corona, Pepe, Marcano e Alex Telles; Danilo, Uribe, Luis Días e Otávio; Marega e Soares

Treinador: Sérgio Conceição

Suplentes: Diogo Costa; Manafá, Mbemba, Sérgio Oliveira, Nakajima, Aboubakar e Zé Luis

Feyenord: Marsman; Geertruida, Botteghin, Senesi e Malacia; Toornstra, Leroy Fer e Kokcu; Berghuis, Sinisterra e Sam Larsson

Treinador: Dick Advocaat

Suplentes: Bijlow; Van der Heijden, Jonhston, Tapia, Ayoub, Burger e Narsingh