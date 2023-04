Uribe pode substituir Palhinha em caso de venda milionária

O médio do F. C. Porto Matheus Uribe pode ser o substituto escolhido por Marco Silva para colmatar uma possível venda de João Palhinha, ao Manchester United.

Segundo o The Sun, Palhinha tem sido observado pelos "red devils" para uma possível transferência, embora só tenha chegado a Inglaterra nesta temporada, por 20 milhões de euros. Esta possibilidade de negócio, levou o Fulham, de Marco Silva, a considerar alternativas para a posição e o médio colombiano dos dragões, de 32 anos, perfila-se como uma solução barata e imediata.

A mesma publicação adianta que o Fulham já terá entrado em contacto com os representantes de Uribe, com vista a negociar uma possível transferência, uma vez que o contrato do médio com o F. C. Porto acaba já em junho.

No entanto, a Lazio e o Atlético de Madrid também estarão atentos à situação de Uribe, por considerarem que o jogador pode representar um negócio vantajoso, a custo zero, e uma boa adição à equipa.