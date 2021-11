Uribe regressa ao onze do F. C. Porto para o jogo com o Feirense

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:15 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa azul e branca defronta, este sábado, no Estádio do Dragão, o Feirense para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Em relação ao jogo com o Santa Clara, há seis alterações: Diogo Costa, João Mário, Pepe, Sérgio Oliveira, Grujic e Luis Díaz cedem os respetivos lugares a Marchesín, Manafá, Fábio Cardoso, Uribe, Vitinha e Francisco Conceição.

Para este encontro, Sérgio Conceição não pode contar com os lesionados Pepe e Marcando. Do lado da equipa da Liga 2, Igor e João Tavares, com problemas físicos, não entram nas opções de Rui Ferreira.

Onze do F. C. Porto: Marchesín; Manafá, Fábio Cardoso, Mbemba e Zaidu; Otávio, Uribe, Vitinha e Francisco Conceição, Taremi e Evanilson

Suplentes: Diogo Costa, Luis Díaz, Wendell, João Mário, Sérgio Oliveira, Toni Martínez e Fábio Vieira

Onze do Feirense: Arthur, Diga, João Pinto, Sidney, Zé Ricardo, Latyr, Bruno, Manu, André Rodrigues, João Paulo e Vargas

Suplentes: Bruno Brígido, Ícaro, Washington, Samuel Teles, Jardel, Fábio Espinho, Petkov

O pontapé de saída está marcado para as 20.15 horas e a arbitragem estará a cargo de Hugo Miguel (Lisboa).