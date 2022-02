Uribe, Taremi e Eustáquio de regresso ao F.C. Porto e integrados no grupo

JN/Agências Hoje às 16:52 Facebook

O F. C. Porto prosseguiu, nesta sexta-feira, a preparação do jogo de domingo com o Arouca, da 21.ª jornada da I Liga de futebol, já com Matheus Uribe, Mehdi Taremi e Eustáquio de regresso e integrados no grupo.

Os três jogadores regressaram dos compromissos das respetivas seleções e já estão às ordens do técnico Sérgio Conceição.

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões' na Internet, o avançado Gonçalo Borges, da equipa B, voltou a integrar os trabalhos da equipa principal e o nome do defesa Wilson Manafá é o único a constar do boletim clínico.

Os portistas voltam a treinar no sábado, pelas 10:30, no Centro de Treino e Formação Desportivo PortoGaia, no Olival. A partir das 12:00, o treinador Sérgio Conceição fará, em conferência de imprensa, a antevisão do jogo com o Arouca.

O F. C. Porto, que lidera a I Liga, com 56 pontos, mais seis do que o Sporting (segundo), desloca-se domingo a casa do Arouca (15.º, com 18), pelas 18:00, em jogo referente à 21.ª jornada.