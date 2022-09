US Open: Alcaraz leva público à loucura com pancada atrás das costas

JN Hoje às 12:14 Facebook

A épica vitória de Carlos Alcaraz diante de Jannik Sinner, nos quartos de final do US Open, teve momentos de puro brilhantismo, com uma pancada do espanhol, com a raquete atrás das costas, a levantar o Arthur Ashe Stadium.

Carlos Alcaraz qualificou-se para as meias-finais do US Open graças a um triunfo com contornos épicos frente a Jannik Sinner, por 3-2, num jogo que durou mais de cinco horas e terminou madrugada dentro em Nova Iorque.

Por entre vários pontos incríveis, sobressai uma pancada atrás das costas de Alcaraz, no segundo set. O espanhol parecia ter sido apanhado em contrapé, mas fez passar a raquete pelas costas e devolveu a bola para o outro lado da rede, acabando o ponto com um "passing shot" de esquerda.

Nas redes sociais, já se fala no ponto do ano, numa eleição sempre subjetiva. Sobretudo quando, em fevereiro, num torneio em Delrey Beach, o norte-americano Tommy Paul fez um "winner" com uma pancada idêntica. Decida por si.