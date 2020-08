US Open regressa entre incertezas e recordes

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 17:49 Facebook

Grand Slam americano arranca esta segunda-feira com muitas novidades e diversas ausências de peso. Bancadas do Arthur Ashe e dos outros "courts" estarão vazias, pois o torneio irá decorrer sem público

Silêncio, que se vai jogar o US Open. Num momento em que o sentimento de euforia é predominante, desengane-se quem pensar que tudo vai decorrer dentro daquilo que era habitual. O novo "normal" trouxe tantas alterações, que passa bem longe daquilo a que os fãs foram habituados.

Tudo começa pelo local onde se vai disputar o major americano. Em Nova Iorque, no mesmo complexo em que se realizou, esta semana, o Masters 1000 de Cincinnati, o US Open vai decorrer sem público, sem juízes de linha (com exceção dos dois principais estádios, o Arthur Ashe e o Louis Armstrong), com tenistas confinados numa "bolha de segurança" em que só é permitido ir do hotel oficial ao torneio (e vice-versa) e sem os campeões de singulares de 2019, uma vez que Rafael Nadal e Bianca Andreescu abdicaram de participar por não se sentirem seguros.

Alías, é precisamente no leque de desistentes que se concentram as atenções. Se no quadro masculino Nick Krygios (pelos mesmos motivos que Nadal) e Roger Federer (lesionado) são os nomes que mais se destacam, em femininos assistimos, nas últimas semanas, a uma verdadeira avalanche de renúncias. A Ashleigh Barty, líder do ranking, e a Bianca Andreescu - como já foi referido -, juntaram-se Simona Halep (2.ª), Elina Svitolina (5.ª), Kiki Bertens (7.ª) e Belinda Bencic (8.ª). Isto só no top-10.

E é ainda neste capítulo específico que será quebrado um recorde. Teríamos de recuar 21 anos para voltarmos a presenciar um Grand Slam sem a presença de Federer e Nadal. O suíço disputou o primeiro torneio desta categoria justamente no US Open, em 1999, enquanto Nadal viveu a primeira experiência num major em Wimbledon (2003). Uma raridade que Djokovic, o grande favorito a vencer, poderá aproveitar para encurtar distâncias na luta pelo estatuto de melhor de sempre. O sérvio detém 17 Grand Slams, menos três que o líder Federer (20) e menos dois que Nadal (19). Nas senhoras, se Serena Williams triunfar, alcançará o recorde de Margaret Court, com 24 troféus em torneios deste nível.

Portugueses em prova

João Sousa e Pedro Sousa, os únicos lusos em prova, vão defrontar os norte-americanos Michael Mmoh (184.º) e Mitchell Krueger (197.º), respetivamente, na primeira ronda.





Os favoritos



Novak Djokovic (SER)

Idade: 33 anos

Ranking ATP: 1.º



Com os "velhos rivais" ausentes, e a exibir-se a grande nível, o sérvio tem hipótese de encurtar terreno na luta pelo estatuto de melhor de sempre.



Daniil Medvedev (RUS)

Idade: 24 anos

Ranking ATP: 5.º



O jovem tenista russo já joga como gente grande. O período pós-pandemia não tem corrido da melhor forma, mas Medvedev é perito em surpresas.



Serena Williams (EUA)

Idade: 38 anos

Ranking WTA: 9.º



Enquanto continuar a jogar será sempre uma eterna candidata. Caso vença o 7.º título do US Open, igualará o recorde feminino de Grand Slams.



Sofia Kenin (EUA)

Idade: 21 anos

Ranking WTA: 4.º



A conquista do Open da Austrália, em janeiro, serviu para confirmar o enorme talento de Kenin. A "jogar em casa" tem tudo para voltar a brilhar.





Os ausentes



Rafael Nadal (ESP)

Idade: 34 anos

Ranking ATP: 2.º



É a ausência mais sonante. O vencedor em 2019 decidiu não defender o título por considerar que a situação sanitária continua "muito complicada".



Roger Federer (SUI)

Idade: 39 anos

Ranking ATP: 4.º



A classe continua lá, mas a idade "pesa" em termos físicos. O suíço recupera de uma cirurgia ao joelho direito e já revelou que só regressa no próximo ano.



Ashleigh Barty (AUT)

Idade: 24 anos

Ranking WTA: 1.º



Face ao atual momento dos EUA no combate à pandemia, a líder do ranking abdicou do US Open. Mesmo assim, vai manter-se no topo.



Simona Halep (ROM)

Idade: 28 anos

Ranking WTA: 2.º



A romena foi a 6.ª tenista do top-10 a anunciar que não iria participar no major americano. O motivo é comum a todas: falta de condições de segurança.