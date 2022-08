Usain Bolt quer patentear icónico festejo como marca

JN Hoje às 14:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O jamaicano Usain Bolt, lenda viva do atletismo mundial, quer registar a pose como celebrou todas as conquistas que alcançou ao longo da carreira como uma marca comercial.

Recordista mundial das provas dos 100 e 200 metros, Usain Bolt, que se retirou das pistas em 2017, quer registar o seu icónico festejo, com o braço esquerdo a apontar à sua cabeça e o direito, totalmente esticado, a apontar para cima, como marca.

O jamaicano, hoje com 36 anos, já fez um pedido de homologação de um logótipo com a sua silhueta, o qual deverá ser utilizado em artigos de vestuário ou em projetos ligados à área da restauração.

Dono de oito medalhas de ouro olímpicas, Usain Bolt marcou uma era no atletismo mundial, tanto pelas conquistas como pela sua personalidade extrovertida.

Depois de deixar as pistas, Bolt ainda tentou cumprir o sonho de ser futebolista, mas, em 2019, após um período experimental nos australianos do Central Coast Mariners, decidiu desligar-se definitivamente do desporto para se dedicar aos negócios.