V. Guimarães abdica da presença na Liga de basquetebol feminino

Apesar de as condessas terem garantido a permanência na elite da modalidade, o clube, em nota oficial, anunciou a inscrição da equipa na terceira divisão.

Os responsáveis do Vitória de Guimarães anunciaram, este domingo, a desistência da equipa feminina de basquetebol do campeonato principal da modalidade. Apesar das condessas terem garantido a permanência na elite da modalidade, o clube, em nota oficial, anunciou a inscrição da equipa na terceira divisão. "O Vitória Sport Clube informa que na temporada 2022/23 a equipa sénior feminina de basquetebol deixará de competir na I Liga da modalidade, estando prevista a inscrição no terceiro patamar competitivo, naquele que é o primeiro passo para a reformulação, na sua totalidade, do projeto em todos os escalões", pode ler-se.

"A decisão é tomada em consonância entre a Direção do clube e a secção da modalidade, com plena consciência de todos os intervenientes, percebendo o momento que o Vitória atravessa e que resulta da falta de condições que garantam, em simultâneo e ao mais alto nível, a competitividade das equipas seniores feminina e masculina num patamar que honre e orgulhe o nosso emblema", acrescentam.

E prosseguem nas justificações. "Aliada à conjuntura atual junta-se a presença quase nula de atletas de formação na equipa sénior feminina, o que eleva, de sobremaneira, os custos da referida equipa, e que levaria a um maior distanciamento daquele que é o principal objetivo das modalidades desportivas vitorianas: usar o desporto do clube como uma forma de inclusão e de afirmação da juventude vimaranense", lembram na referida nota. "É com este último ponto em mente, que o caminho no presente, sempre em vista para o futuro, fará com que todo o projeto de formação feminina seja reformulado, sendo a pedra basilar para a sustentabilidade. Esta mudança estrutural trará sangue novo à formação feminina de basquetebol do Vitória e que servirá, no futuro, de base para a equipa sénior vitoriana", concluem.