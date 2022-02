V. Guimarães: Alex Costa crítico com a suspensão de Flávio Meireles

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 20:40 Facebook

Candidato à presidência incrédulo com a decisão da SAD. Elogiou Flávio Meireles e deixou críticas a Miguel Pinto Lisboa.

A suspensão de Flávio Meireles, após ter sido anunciado por Alex Costa como preferido para o cargo de diretor desportivo, causou desagrado no candidato à presidência. "Se eu tivesse dito que o meu diretor desportivo era o Jaime Teixeira, ele teria sido suspenso? Isto é incrível. Este não é o Vitória que eu pretendo. O Flávio Meireles é um funcionário do Vitória e suspender um funcionário só porque uma lista reconheceu nele competência, é de bradar aos céus", disse, numa das suas ações de campanha.

O antigo capitão e candidato pela lista B à presidência do Vitória de Guimarães, explicou ainda as razões que determinaram a escolha de Flávio Meireles para o cargo de diretor desportivo. "Perante o nosso projeto, perante as dificuldades financeiras, é o homem certo. Se falei com ele, não falei. Não preciso. É um funcionário do Vitória", explicou. "É um homem que representa o ADN Vitória. Conseguiu quatro apuramentos europeus, uma Taça de Portugal ganha, uma vencida, e duas Supertaças", enumerou.