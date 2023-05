V. Guimarães amarra Zé Carlos até 2027 com cláusula milionária

JN Hoje às 18:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O Vitória de Guimarães decidiu exercer o direito de opção para a compra de metade do passe de Zé Carlos, jogador que chegou à cidade berço no início da época, cedido pelo Varzim, da Liga 3.

Zé Carlos, internacional sub-21 português, assinou até 2027 com o Vitória de Guimarães. O jovem médio, de 21 anos, foi emprestado ao clube minhoto até ao final da época pelo Varzim, com os vimaranenses a decidirem pagar 400 mil euros, de forma faseada, para ficar com 50% dos direitos económicos do jogador.

O acordo prevê a possibilidade de o Vitória adquirir mais 25% do passe de Zé Carlos por 400 mil euros, uma cláusula não obrigatória que pode ser exercida até janeiro de 2024.

PUB

Utilizado em 15 partidas da equipa principal vimaranense na atual temporada, o médio fica protegido por uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros.