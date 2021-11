V. Guimarães: André Amaro aponta o Jamor como meta

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 17:26 Facebook

O jovem André Amaro, de 19 anos, que na última jornada do campeonato assumiu a titularidade, em detrimento do lesionado Borevkovic, abordou com confiança o dérbi do próximo domingo (16.45 horas), na casa do vizinho Moreirense, referente à quarta eliminatória da Taça de Portugal.

"Um dérbi é um dérbi e não se jogam, ganham-se. São como finais e domingo é uma final. Vai estar muita gente do Vitória e nós queremos dar essa alegria aos adeptos", assumiu André Amaro, internacional pelas seleções mais jovens de Portugal. "A Taça de Portugal é muito especial para nós, é uma taça que todos sonham em chegar o mais longe possível, todos sonham em ganhá-la. Queremos estar no Jamor e para isso temos de ganhar no domingo", acrescentou.



Produto da academia vitoriana, André Amaro é um dos muitos elementos que merecem a confiança de Pepa. O jovem defesa de 19 anos elogia o trabalho que tem sido feito na formação. "Cada vez mais a formação do Vitória tem-se imposto no futebol português. Acho que há muita qualidade na nossa formação e a prova disso é a quantidade de jogadores que têm estado nas seleções. Estou muito feliz por ter sido um deles", lembrou André Amaro, titular nos dois jogos que os sub-20 de Portugal realizaram recentemente. E deixou uma sugestão. "Os jogadores que estão nas camadas jovens têm de nos ver como exemplo, têm de olhar para nós e perceber que, com trabalho, tudo é possível".