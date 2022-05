V. Guimarães anuncia contratação de Anderson Oliveira

Antigo avançado do Famalicão era jogador livre.

Anderson Oliveira está de volta ao futebol português. O avançado brasileiro foi esta quinta-feira confirmado como reforço do V. Guimarães, depois de ter rescindido contrato com o Beijing Guoan. O atacante de 24 anos representou o Famalicão entre 2017 e 2022 antes de se mudar para o clube chinês, no qual não se adaptou.

Anderson Oliveira assinou um contrato válido até 2025 com os vimaranenses, sendo o segundo reforço para a próxima época, depois da contratação de Matheus Índio. Ao serviço do Famalicão, o avançado apontou 26 golos em 115 jogos.