V. Guimarães apresenta plantéis no domingo

A cerimónia antecede a estreia dos minhotos na Liga Conferência Europa, cuja primeira mão está agendada para 21 de julho.

Os responsáveis minhotos agendaram, para o próximo domingo (21.30 horas), na Plataforma das Artes, em Guimarães, a apresentação das equipas A e B para a época 2022/2023.

Devido à pandemia, a habitual comunhão entre equipa e adeptos não se realizou nos últimos anos. No seu sitio oficial, os minhotos lançaram o convite. "No regresso dos eventos com público, e porque os sócios são parte fundamental no passado, no presente e no futuro do clube, este momento servirá de união e convívio entre jogadores e adeptos. Depois de alguns anos privados desta confraternização, esta será também a ocasião ideal para que todos os jogadores e treinadores possam sentir o apoio exemplar dos vitorianos", pode ler-se.

Os conquistadores, recorde-se, entram em ação já no próximo dia 21 de julho, em casa, diante os húngaros do Púskas Akadémia, referente à primeira mão da segunda pré-eliminatória da Conference League.

Nesta manhã de terça-feira, o plantel principal recebeu uma formação em arbitragem e regras de jogo por parte de elementos do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

No auditório da Academia vitoriana, os jogadores tomaram conhecimento das alterações que serão aplicadas a partir desta temporada, no que toca à arbitragem.