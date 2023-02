V. Guimarães: arranque da segunda volta supera o da primeira

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 21:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Moreno, treinador dos vimaranenses, pretende melhorar números e, em comparação com as primeiras três jornadas da primeira volta, os conquistadores já somam mais três pontos.

Moreno determinou melhorar o registo pontual na segunda volta e a equipa do V. Guimarães tem dados passos seguros para melhor o rendimento. Na primeira volta, os conquistadores somaram seis pontos nas primeiras três jornadas, fruto das vitórias diante o Chaves e Estoril, respetivamente. Contudo, com três triunfos em igual número de jogos na segunda volta, os vitorianos somam já mais três pontos.

Já com o foco na visita ao Casa Pia, na luta pelo quinto lugar, há dois jogadores em dúvida. André Silva e Villanueva saíram tocados da partida com o Portimonense e só na terça-feira, dia de regresso aos trabalhos, serão reavaliados pelo departamento médico. Embora sejam lesões de menor gravidade, a utilização de ambos está pendente do diagnóstico de amanhã. O mesmo sucede com André André. Embora já treine integrado com o plantel, a utilização do experiente médio ainda é uma incógnita.

PUB

Ibrahima Bamba e Jota Silva, admoestados com cartão amarelo na última jornada, falham a visita ao Casa Pia. O jovem francês Tounkara é a solução disponível para o centro da defesa. No ataque, o escocês Mikey Johnston e o angolano Nelson da Luz são as principais alternativas.