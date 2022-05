V. Guimarães ataca dupla goleadora da Liga 2

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 00:14 Facebook

Os extremos Diogo Pinto, autor de 13 golos pelo Estrela da Amadora, e Jota Silva, que contribuiu com 11 golos para a subida do Casa Pia à Liga, são alvos do Vitória de Guimarães para a próxima época.

As negociações com Jota Silva, de 22 anos, estão avançadas e o acordo poderá ser oficializado nas próximas horas. No caso de Diogo Pinto, que também desempenha funções no meio-campo ofensivo, as conversações ainda estão no início. No entanto, face ao número de clubes interessados no jogador, de 22 anos, os vitorianos podem acelerar o processo, depois de já terem garantido o avançado Anderson Silva e o médio Matheus Índio.

Mas não é só para o ataque há alvos definidos. Segundo notícias que chegam do Japão, o lateral esquerdo Ryoya Ogawa, 25 anos, é uma possibilidade para colmatar a saída de Rafa Soares, que não renovou. Ryoto Ogawa joga no FC Tokyo e é internacional.

André Almeida, como noticiou o JN, é um dos alvos dos ingleses do Wolverhampton. O jovem Gui, internacional sub-20, também pode entrar nos planos dos "Lobos", treinados por Bruno Lage.