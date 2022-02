V. Guimarães: atrasos travaram Tobias Figueiredo

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 20:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Motivos burocráticos inviabilizaram a chegada do defesa central ao Minho.

O treinador Pepa desejava um central com experiência, a SAD tinha tudo acertado com Tobias Figueiredo, mas o retorno do defesa a Portugal ficou inviabilizado por atraso na chegada da documentação. O antigo internacional sub-21 português, agora com 27 anos, tinha acordado a rescisão amigável com o Nottingham Forest, do segundo escalão inglês, e existia um princípio de acordo de ano e meio de contrato com os minhotos. A demora no envio da documentação travou o processo.

Já Jorge Fernandes tinha propostas dos espanhóis do Oviedo, mas acabou por permanecer em Guimarães, juntando-se a Borevkovic, Mumin e André Amaro como opções para o eixo defensivo. A saída de Luís Esteves para o Marítimo também não foi consumada.