V. Guimarães B e Alverca não saíram do nulo na Série 2 da fase de subida

JN Hoje às 18:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Empate em Guimarães deixa ribatejanos em melhor posição na luta pela promoção à Liga 2. Na fase de manutenção, Montalegre e Pevidém empataram e adiaram as contas para a última jornada.

V. Guimarães B e Alverca empataram a zero, resultado que deixa os vimaranenses no último lugar da Série 2 da fase de subida e os ribatejanos no segundo posto, igualados com o Felgueiras.

As melhores oportunidades da partida pertenceram aos vitorianos, por Bahamboula, em dose dupla, Jota e Tounkara. Pelo Alverca, Jonata viu um defesa negar-lhe o golo e, no último lance do encontro, Jefferson Nem fez a bola passar perto do poste da baliza defendida por Celton Biai.

Na Série 4 da fase de manutenção, o Pevidém manteve-se na corrida pela permanência ao empatar a dois golos em Montalegre.

Os últimos minutos do encontro foram eletrizantes. Ao tento inaugural de Papalelé, ainda na primeira parte, respondeu Baloteli com o golo da igualdade, dentro dos últimos dez minutos. Na resposta, Joãozinho, de penálti, recolocou os transmontanos na frente do marcador, mas Vítor Hugo, em cima do minuto 90, repôs a igualdade

No restante jogo do grupo, a Sanjoanense venceu o São João de Ver por 1-0, marcou Lucão, perto do fim.

Na última jornada, ao Montalegre basta um empate em São João de Ver para garantir a permanência. Já o Pevidém precisa de ganhar à Sanjoanense e esperar pela derrota do Montalegre para evitar a despromoção ao Campeonato de Portugal.

PUB

Quanto à Série 5, o já despromovido Oriental Dragon perdeu na casa do Oliveira do Hospital por 2-1. David Silva bisou pelos oliveirenses, tendo Wilson reduzido para os forasteiros.

Já o Real derrotou o Sporting B por 1-0. O único golo do encontro foi apontado na própria baliza por Rafael Fernandes.