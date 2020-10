V. Guimarães bate Boavista na estreia de João Henriques

JN Hoje às 22:17 Facebook

O jogo que fechou a quarta jornada da Liga foi decidido por um golo de Marcus Edwards, ainda na primeira parte. Axadrezados continuam sem ganhar no campeonato.

O V. Guimarães foi ao Estádio do Bessa derrotar o Boavista (0-1) no duelo que fechou a quarta jornada da Liga, esta segunda-feira.

O jogo entre os dois rivais foi decidido pelo inglês Marcus Edwards, autor do golo que permitiu a João Henriques, sucessor de Tiago Mendes, estrear-se no comando técnico dos vitorianos com uma vitória, a segunda consecutiva do V. Guimarães.

Pelo contrário, o Boavista somou a segunda derrota e continua sem ganhar no campeonato: a equipa de Vasco Seabra acumula dois empates e duas derrotas em quatro jornadas.