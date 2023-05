V. Guimarães bate Rio Ave e garante ida às competições europeias

JN Hoje às 17:37 Facebook

Vitorianos venceram em Vila do Conde graças a um golo de Handel e agora vão lutar pela Liga Conferência ou pela Liga Europa.

O V. Guimarães derrotou, este domingo, o Rio Ave, em Vila do Conde, e garantiu a presença nas competições europeias da próxima época.

Em Vila do Conde, um golo de Handel, na segunda parte, foi suficiente para a equipa de Moreno assegurar os três pontos, que, as duas jornadas do final do campeonato, asseguram que os vitorianos já não podem ficar abaixo do sétimo lugar. Arouca e Chaves, os outros concorrentes ao top-6, ainda se vão defrontar na próxima jornada, pelo que é impossível as duas equipas conquistarem todos os pontos que ainda têm em disputa.

Por outro lado, o facto de o Chaves não estar inscrito nas competições europeias significa que mesmo que o V. Guimarães acabe o campeonato no sétimo lugar, atrás dos flavienses, irá à Europa.

As derradeiras jornadas vão definir se o V. Guimarães acaba a Liga em sexto ou sétimo lugar, que vale a presença na Liga Conferência, ou em quinto, que dá direito a participar na Liga Europa.