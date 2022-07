V. Guimarães chega a acordo com o Casa Pia por Jota Silva

Minhotos tinham anunciado a chegada do extremo a custo zero, mas equipa de Pina Manique contestou e quis ser ressarcido.

A divergência entre os responsáveis do Vitória de Guimarães e do Casa Pia, relativamente à transferência de Jota Silva para a Cidade-Berço, está resolvida. Os vitorianos terão de ressarcir o emblema de Pina Manique.



Os minhotos tinham anunciado, numa fase inicial, a chegada do extremo a custo zero e com contrato válido até 2025. Contudo, o conjunto lisboeta, que na temporada 2022/2023 disputará a elite nacional, veio a público anunciar que Jota Silva estava preso por uma opção de renovação.

Reconhecendo que a razão estava do lado do Casa Pia, os responsáveis vitorianos anunciaram, em nota oficial, terem chegado a um acordo. "O Vitória Sport Clube, Futebol - SAD anuncia que chegou a acordo com o Casa Pia AC relativamente à cedência dos direitos de inscrição desportiva do jogador Jota Silva para Guimarães", lê-se, numa breve nota no site oficial.

O valor da compensação financeira não foi divulgado.