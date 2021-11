V. Guimarães confirma buscas no clube

JN Hoje às 12:30 Facebook

A SAD vimaranense foi alvo de buscas no âmbito da Operação Fora de Jogo.

A SAD do Vitória Sport Clube (Guimarães) confirmou esta quinta-feira, em comunicado, a presença de inspetores nas instalações do clube, tal como o JN avançou na quarta-feira. O clube vimaranense foi alvo de buscas realizadas no decorrer da Operação Fora de Jogo, que já conta com 130 arguidos e investiga um alegado esquema de comissões-fantasma milionárias pagas por vários clubes de futebol.

"A Vitória Sport Clube - Futebol, SAD confirma que recebeu, esta quarta-feira, uma equipa de inspetores, tendo esta solicitado acesso a documentação respeitante à atividade desta Sociedade e referente aos anos entre 2010 e 2020", afirma.

O clube refere também que colaborou com as autoridades, mas revela o desejo que "este mega processo se conclua com celeridade, salvaguardando o bom nome da instituição e dos seus representantes".

"A Vitória Sport Clube - Futebol, SAD não pode deixar de notar, lamentando-o, que estas operações se revistam de uma espectacularização que, nada acrescentando às investigações, contribuem apenas para criar na opinião pública um anátema genérico que não favorece a real identificação e ação sobre eventuais ilícitos que se verifiquem no âmbito desta atividade e dos seus agentes".

O Fora de Jogo é um mega-processo complexo que agregou seis inquéritos, destinados a escrutinar negócios num total de 500 milhões de euros. Entre os 130 arguidos estão futebolistas, agentes ou intermediários, advogados, dirigentes desportivos, sociedades desportivas e outras pessoas singulares e coletivas.