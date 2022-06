V. Guimarães confirma reforço para a defesa e renovação de Leão complica-se

JN Hoje às 13:04 Facebook

O Benfica vê sair dois jogadores da equipa secundária e o V. Guimarães apresentou um reforço oriundo da Dinamarca. No futebol internacional, o ​​​​​​​Cádiz, o Villarreal e o Olympiakos apresentaram caras novas, enquanto o processo de renovação de Rafael Leão com o AC Milan ter-se-á complicado.

Benfica: Fabinho, jovem lateral direito, de 21 anos, deixou as águias e é reforço dos belgas do St. Truiden. A SAD encarnada preserva 50% do passe do jogador, que assinou por três temporadas com o 9.º classificado da última edição da Jupiler League.

V. Guimarães: O defesa central ganês Maxwell Woledzi, de 20 anos, foi oficializado como reforço para as próximas três temporadas. Os minhotos pagaram aos dinamarqueses do Nordjsjaelland 100 mil euros pela totalidade dos direitos económicos do jogador, mas o emblema nórdico terá direito a 25% da futura mais-valia de uma venda. "Sou um jogador muito comprometido e estou pronto para dar tudo pelo Vitória", revelou Woledzi, aos canais do clube.

Vilafranquense: Fábio Duarte é reforço para a baliza do emblema de Vila Franca de Xira. O guarda-redes, de 24 anos, deixou o Benfica, onde atuava pela equipa B, e muda-se em definitivo para a equipa da Liga 2, tendo assinado por duas temporadas.

Real Madrid: Depois de ter passado a última época cedido à Fiorentina, da Serie A, Álvaro Odriozola regressa a Madrid para se fixar no plantel dos 'Merengues'. O lateral direito espanhol, de 26 anos, terá como concorrente direto no campeão espanhol Dani Carvajal.

Villarreal: José Luis Morales comprometeu-se para as próximas duas temporadas com o 'Submarino Amarelo'. O médio, de 34 anos, deixou o Levante, com o qual terminou contrato na última época. Em 2021/2022, apontou 13 golos e somou sete assistências na liga espanhola.

Cadiz: Awer Mabil, avançado australiano que passou pelo Paços de Ferreira na temporada 2017/2018, foi confirmado como reforço do clube espanhol, que compete na La Liga. Na época passada, Mabil foi cedido pelo Midtjylland aos turcos do Kasimpasa, tendo marcado dois golos em 11 jogos.

Olympiakos: Pedro Martins conta com um novo avançado no plantel. Philip Zinckernagel, dinamarquês de 27 anos que na última época jogou pelo Nottingham Forrest, do Championship inglês, cedido pelo Watford, assinou por três temporadas com o campeão grego.

Rafael Leão: A renovação de contrato do internacional português com o AC Milan complicou-se, adianta a 'Gazzetta dello Sport'. Segundo o jornal italiano, Rafael Leão aponta a um salário de 6 milhões de euros anuais, valor que o campeão italiano considerará excessivo. Eleito melhor jogador da última edição da Serie A, o avançado, que tem contrato até 2024 com os milaneses e está avaliado em 70 milhões de euros pelo 'Transfermarkt', já foi associado ao Real Madrid e ao Manchester City nesta janela de transferências.