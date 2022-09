V. Guimarães: conquistadores de paixões embalam um berço centenário

Vitória de Guimarães celebra 100 anos na quinta-feira. Clube é um símbolo especial da cidade.

Um dos clubes mais carismáticos do futebol nacional, o Vitória de Guimarães, celebra na quinta-feira 100 anos. É um registo assinalável por parte do emblema minhoto, que no futebol tem como expressão maior a conquista de uma Taça de Portugal e de uma Supertaça, além de ser conhecido pela enorme paixão dos adeptos, seguidores fiéis de um clube que é um grande símbolo da cidade e também um exemplo de ecletismo.

Para a celebração do aniversário, está marcada a Gala do Centenário, na quinta-feira, a partir das 18.30 horas no Pavilhão Multiusos, onde serão entregues os emblemas comemorativos aos sócios que completam, este ano, 50 e 25 anos de filiação, mas também será revelado o Onze e o Treinador do Centenário, resultado de uma votação aberta aos sócios.