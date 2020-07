V. Guimarães contrata promessa do RB Leipzig

JN Hoje às 19:33 Facebook

Noah Jean Holm foi anunciado esta terça-feira como reforço dos vitorianos. Avançado norueguês chega a custo zero e terá cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

O V. Guimarães anunciou esta terça-feira a contratação de Noah Jean Holm, avançado de 19 anos que passou os últimos três anos na formação do RB Leipzig.

De acordo com informação oficial do clube, Holm chega a Guimarães "a custo zero" e terá uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. O contrato é válido por quatro temporadas.

O Vitória de Guimarães sublinha o facto de o avançado ser internacional norueguês e de já ter participado "em fases finais do Europeu Sub-19 e Sub-17".