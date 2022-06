V. Guimarães defronta húngaros do Puskás Akadémia na segunda pré-eliminatória

JN Hoje às 12:51 Facebook

Vimaranenses medirão forças com o clube onde atua o português João Nunes. Na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, defronta o Dínamo Kiev, enquanto o Olympiakos, de Pedro Martins, medirá forças com o Maccabi Haifa.

O Puskás Akadémia, terceiro classificado na última edição da liga húngara, será o adversário do V. Guimarães na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência da Europa.

Os jogos da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência da Europa estão agendados para os dias 21 e 28 de julho. Para atingir a fase de grupos, o V. Guimarães terá ainda de ultrapassar a terceira pré-eliminatória e o play-off.

Na Liga dos Campeões, os treinadores portugueses Jorge Jesus e Pedro Martins conheceram os adversários na segunda pré-eliminatória de acesso à fase de grupos.

O turcos do Fenerbahçe, de Jesus, vão defrontar os ucranianos do Dínamo Kiev, enquanto os gregos do Olympiakos, comandados por Pedro Martins, jogarão com os israelitas do Maccabi Haifa.

O Benfica entrará em competição na terceira pré-eliminatória, agendada para o início de agosto. Em caso de triunfo, as águias terão ainda de superar o play-off para conseguirem uma vaga na fase de grupos da Champions.