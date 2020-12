V. Guimarães e F. C. Porto protagonizam último jogo de 2020 da Liga

JN/Agências Hoje às 19:01 Facebook

O Vitória de Guimarães e o F. C. Porto, campeão em título, encerram a 29 de dezembro a última jornada de 2020 da liga, defrontando-se no estádio D. Afonso Henriques, às 21 horas.

De acordo com as alterações às 10.ª e 11.ª jornadas divulgadas, esta sexta-feira, pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, no mesmo dia, o Benfica recebe o Portimonense (18 horas) e o Santa Clara visita o Moreirense (18.45 horas).

A 11.ª ronda começa no domingo, 27 de dezembro, com quatro encontros, entre os quais o dérbi lisboeta que vai colocar frente a frente o Belenenses SAD e o Sporting, marcado para as 20 horas.

Na segunda-feira, dia 28, o Rio Ave recebe o Marítimo, às 18.45 horas, e o Boavista defronta, no Bessa, o Braga, às 21 horas.

O Portimonense e o Famalicão dão, dia 18, o pontapé de saída para a 10.ª jornada, que decorrerá até 22 de dezembro, e fecha com a visita do Sporting de Braga ao Rio Ave.

Na ronda 10, que será antecedida pelos quartos de final da Taça da Liga, a disputar entre 15 e 17, o Sporting recebe o Farense, dia 19, às 20.30 horas, reeditando um "clássico'" que não se disputava há 18 anos.

Benfica e F. C. Porto jogam ambos no domingo, dia 20, com os encarnados a visitarem o Gil Vicente (17.30 horas) e os campeões nacionais a receberem o Nacional (20 horas).