V. Guimarães e Gil Vicente ajustam calendário no campeonato e na Liga Conferência

O Gil Vicente desloca-se ao reduto do Riga na quarta-feira, 3 de agosto, e o Vitória de Guimarães é anfitrião do Hajduk Split em 10 de agosto, na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa. Por esse motivo, os jogos de ambas as equipas referentes à jornada inaugural da Liga sofreram alterações.

De acordo com o programa de jogos que consta no sítio oficial da Internet da UEFA, o encontro da primeira mão do Gil Vicente e o da segunda mão do Vitória de Guimarães foram ambos antecipados em um dia.

Assim, o conjunto de Barcelos estreia-se nas taças europeias de futebol a partir das 18:00 horas de quarta-feira, no reduto do Riga, naquele que será o jogo inaugural da primeira mão da terceira pré-eliminatória da terceira competição da UEFA.

Por seu lado, o Vitória de Guimarães joga a primeira mão no reduto do Hajduk Split pelas 20 horas horas de quinta-feira, 4 de agosto, como inicialmente previsto.

Na segunda mão, foram os vimaranenses que viram o seu jogo ser antecipado, para 10 de agosto, quarta-feira, dia em que recebem os croatas pelas 17 horas. No mesmo dia, às 20 horas, realiza-se a Supertaça Europeia, entre Real Madrid e Eintracht Frankfurt.

Quanto ao Gil Vicente, o seu encontro caseiro com o Riga está marcado para as 20:00 horas de 11 de agosto.

Impactos no calendário da Liga

O encontro entre o Desportivo de Chaves e o Vitória de Guimarães, da primeira jornada da edição 2022/2023 da Liga, foi antecipado de 8 para 7 de agosto devido ao apuramento europeu dos minhotos.

A alteração, que já estava prevista, foi determinada pelo apuramento do Vitória de Guimarães para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, após afastar os húngaros do Puskás Akadémia.

Face a esta alteração, o encontro entre o Gil Vicente e o Paços de Ferreira, marcado para 8 de agosto, sofreu também uma modificação no horário, passando das 19:00 horas para as 20:15 horas.

A edição 2022/2023 da Liga abre em 5 de agosto, uma sexta-feira, com a receção do Benfica ao Arouca, enquanto o campeão F. C. Porto estreia-se em 6 de agosto, recebendo o Marítimo, na véspera do jogo grande entre Sporting de Braga e Sporting.