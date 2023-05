V. Guimarães em defesa de um lugar no top-5

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 20:14 Facebook

Twitter

Partilhar

André Amaro garante equipa distante do ruído exterior para o jogo com o F. C. Porto, no Dragão.

A equipa treinada por Moreno joga no Estádio do Dragão a defesa do quinto lugar, que garante a entrada na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, e o defesa André Amaro deu voz à ambição da equipa. "Queremos assegurar o quinto lugar, enquanto o F. C. Porto quer ser campeão. Estes jogos são sempre difíceis e o F. C. Porto vai tentar entrar com tudo. Estamos preparados para isso. A partir do momento em que o árbitro apita, só temos de desfrutar do jogo sem pensar no ruído exterior, saindo de lá com a vitória", perspetivou o jogador do V. Guimarães.

Satisfeito pela aposta dos dirigentes e treinadores, André Amaro não esquece o passado. "É a minha terceira época na equipa principal e sinto-me muito bem no clube. Foi um clube que me deu tudo, deu-me a oportunidade de crescer e foi o clube que me lançou às feras. Devo tudo ao Vitória", reconheceu.

PUB

Miguel Maga, face à lesão de Bruno Gaspar, recupera o lugar no lado direito da defesa, num onze do V. Guimarães que voltará a contar com o lateral Afonso Freitas e o médio Tiago Silva. Ambos foram substituídos no decorrer da partida com o Gil Vicente, mas recuperaram das respetivas lesões.