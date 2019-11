V. Guimarães empata com o Arsenal

Hoje às 18:02 Facebook

À quarta jornada, após três derrotas, um empate com um Arsenal (1-1), nesta quarta-feira. Um ponto, curto para as ambições do Vitória, mas suficiente para manter a equipa minhota, ainda que muito remotamente, com hipóteses de qualificação para os 1/16 de final da Liga Europa.

No Estádio D. Afonso Henriques, um golo do internacional alemão Shkodran Mustafi adiantou a equipa londrina. O Arsenal deixou-se empatar já no minuto 90+2 (golo de Bruno Duarte), mas está já qualificado, nem que seja na segunda posição do grupo F.

Os "gunners" seguem na liderança, com quatro pontos de avanço e mais um jogo do que o Eintracht de Franckfurt, que jogará esta quinta-feira, em Liège. O Standard entrará em campo a três pontos dos alemães e com a segunda vaga em vista.

Para o Vitória, o melhor é que o jogo na Bélgica, que fecha a quarta jornada, acabe empatado, para poder, numa conjugação favorável de resultados, discutir o apuramento nos duelos com o Liège, em casa, e em Frankfurt. Para isso terá de retribuir e superar as derrotas com Standard e com (2-0) e com o Eintracht (1-0).