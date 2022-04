V. Guimarães formaliza inscrição na UEFA

Vimaranenses ainda podem regressar às competições, via quinto ou sexto lugar na Liga, na próxima temporada.

Os responsáveis do Vitória de Guimarães concluíram com sucesso o processo de inscrição na UEFA, cujo prazo termina esta quinta-feira, dia 31 de março.

Num dossiê demorado e com diversos requisitos a terem que ser cumpridos, a direção liderada por António Miguel Cardoso, eleita no passado dia 10 de março, conseguiu apresentar toda a documentação exigida para disputar as competições europeias em 2022/2023, destacando-se, entre diversos itens, a prova da inexistência de dívidas referentes aos meses anteriores.

Os minhotos, quando faltam cumprir sete jornadas na Liga, ainda podem, via quinto ou sexto lugares, este último pendente do nome do vencedor da Taça de Portugal, alimentar o sonho de regressar às competições europeias na próxima temporada.

Atualmente no sexto lugar do campeonato, mas apenas com dois pontos de vantagem sobre o Estoril, e três em relação ao Marítimo e ao Paços de Ferreira, respetivamente, os vitorianos vão defender a sexta posição, no domingo (18 horas, Sport TV1), no dérbi concelhio com o Moreirense, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.