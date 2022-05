V. Guimarães-Gil Vicente não terá adeptos nas bancadas do Estádio D. Afonso Henriques

JN Hoje às 11:35, atualizado às 12:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogo entre o V. Guimarães e o Gil Vicente, da 34.ª e última jornada da atual edição da Liga, vai realizar-se à porta fechada.

O castigo imposto ao clube vimaranense remonta a janeiro de 2020, após uma partida com o Benfica marcada pelo arremesso de cadeiras e tochas, por parte de adeptos vitorianos.

Como consequência, o Estádio D. Afonso Henriques acabaria interditado por um jogo. Os responsáveis vimaranenses interpuseram recurso da decisão do Conselho de Disciplina da FPF, o qual foi rejeitado.

Como tal, o V. Guimarães vai cumprir o castigo na partida com o Gil Vicente, agendada para as 20:30 horas do próximo domingo.