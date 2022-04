V. Guimarães já garantiu o apoio de 1200 adeptos e há mais 324 bilhetes disponíveis

O Vitória de Guimarães já garantiu o apoio de 1200 adeptos para o dérbi com o Moreirense, no domingo (18 horas), em Moreira de Cónegos, mas esse número de apoiantes poderá aumentar, pois foram disponibilizados mais bilhetes pelo clube visitado.

Os 1200 ingressos de 15 euros esgotaram, mas a SAD do Moreirense disponibilizou mais 324 bilhetes para a Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência (ZCEAP) também pelo mesmo preço. Os interessados devem adquirir o ingresso nas bilheteiras do estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Há ainda outros 100 bilhetes disponíveis, mas com o custo de 20 euros.

Pepa, treinador do Vitória de Guimarães, não estará no banco de suplentes. O técnico foi expulso na última jornada, diante o Sporting, e o recurso apresentado pela SAD dos vimaranenses, a pedir a despenalização do treinador, foi considerado "improcedente" pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. A liderança da equipa ficará ao cargo do técnico-adjunto Hugo Silva.