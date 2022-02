V. Guimarães: Miguel Pinto Lisboa vai a votos

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 20:09 Facebook

Miguel Pinto Lisboa é presidente do clube desde 2019.

O presidente Miguel Pinto Lisboa vai recandidatar-se a novo mandato à frente dos conquistadores. O atual líder fará algumas mexidas na equipa que o acompanhará no ato eleitoral agendado para o dia 5 de março, sendo que o prazo para a entrega das listas termina esta quinta-feira (18 horas).

O empresário António Miguel Cardoso, que nas eleições de 2019 foi o segundo mais votado, procederá à entrega da lista às 15 horas, junto de José Antunes, presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG).

Duas horas mais tarde, será a vez do antigo capitão Alex Costa formalizar a candidatura junto do responsável máximo da MAG do clube vitoriano.