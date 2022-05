V. Guimarães negoceia chegada de Róchez para o ataque

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 21:09 Facebook

O avançado hondurenho Bryan Róchez, ainda vinculado aos madeirenses do Nacional, da Liga 2, é o mais recente alvo dos vitorianos para o reforço da linha ofensiva. As negociações estão em curso e poderão ter o desfecho desejado nos próximos dias.

Em Portugal desde a época 2017/18, Bryan Róchez tem revelado apetência pelo golo. Na última temporada, festejou em 15 ocasiões na Liga 2. Para o ataque, recorde-se, os minhotos já anunciaram Anderson Silva, proveniente dos chineses do Beijing Guoan. Em Portugal, o brasileiro destacou-se no Famalicão.

Entretanto, no plano de emagrecimento do plantel e de redução do passivo, há novos negócios em perspetivas. O médio André André, que foi emprestado ao Al Ittihad, poderá render um milhão de euros, caso o clube saudita exerça a opção de compra estipulada.