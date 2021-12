V. Guimarães: Negócios com centrais vão render encaixe significativo

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 21:59 Facebook

Pedro Henrique está a caminho de Singapura e venda de Tapsoba também permitirá entrada de mais dinheiro nos cofres vimaranenses.

A venda do brasileiro Pedro Henrique ao Lion City Sailors, de Singapura, vai permitir à SAD vitoriana um encaixe de 1,3 milhões de euros. O negócio, como já tinha adiantado o JN, está fechado e a respetiva oficialização deverá decorrer nos primeiros dias de janeiro, altura da reabertura do mercado de transferências. O defesa, antes de ser emprestado aos brasileiros do Atlético Goianiense, tinha renovado contrato por uma temporada.

Mas nem só o defesa brasileiro permitirá à SAD minhota a entrada de verbas nos cofres. Edmond Tapsoba, que foi vendido aos alemães do Bayer Leverkusen, por 18 milhões de euros com mais sete milhões por objetivos, também poderá render brevemente mais uma receita extraordinária. A SAD vitoriana ficou detentora de 15% de mais-valias do internacional burquinês numa próxima transferência e o defesa africano tem um vasto mercado. No passado verão, o nome do jogador foi associado a vários clubes ingleses. Recentemente, foi apontado ao Bayern Munique.