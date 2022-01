V. Guimarães: Nélson da Luz já rende e amealha

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 20:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Avançado recebe 350 euros por cada golo que marca. "É dinheiro bem gasto", diz o empresário Edson Queiroz.

Nelson da Luz tem sido aposta de Pepa e a eficácia registada pelo angolano, que soma dois golos em dois jogos, não surpreende o empresário Edson Queiroz. Ciente das qualidades do extremo, o agente quer dar seguimento ao acordado com o jogador. "Para motivar ofereço 350 euros por cada golo que marquem na equipa principal. Faço isso com todos. O Nelson da Luz já me custou 700 euros, mas é dinheiro bem gasto", confidenciou.

O momento de forma era esperado. "É dos maiores talentos de Angola. Quando toca na bola, vê-se qualidade. O Pepa puxa muito por ele. O Quaresma também. Dizem que tem muito potencial", revelou, ao JN. O vínculo ao Vitória é válido até 2025 e a cláusula de rescisão é de 50 milhões.