V. Guimarães oficializou a chegada de Maxwell Woledzi

Woledzi, jovem central de 20 anos, assinou por três épocas e os minhotos pagaram 100 mil euros pela totalidade dos direitos económicos do jogador.

O defesa central ganês Maxwell Woledzi foi oficializado como reforço do V. Guimarães para as próximas três temporadas. Os minhotos pagaram aos dinamarqueses do Nordjsjaelland 100 mil euros por 100% dos direitos económicos, mas o emblema nórdico terá direito a 25% da futura mais-valia de uma venda.

Maxwell Woledzi foi formado na academia ganesa Right to Dream e, numa primeira fase, irá integrar a equipa B dos minhotos, que disputa a Liga 3.

Aos meios oficiais do clube, o defesa justificou a aposta. "Quando soube do interesse do Vitória, fui pesquisar o clube, a sua história, e percebi rapidamente que é um clube que aposta nos jovens jogadores. Olhei, também, para o exemplo do Abdul Mumin, que é um jogador de quem gosto muito, como um irmão mais velho, que evoluiu muito desde que chegou a Guimarães", explicou.



"Vi também que têm adeptos muito devotos, como apoiam a equipa e isso puxará ainda mais por mim. Quero que os adeptos vejam que sou um jogador que dá tudo por este emblema", acrescentou, aos meios oficiais do clube.



Maxwell Woledzi desvendou ainda algumas das suas características. "Sou bom com a bola nos pés, um jogador muito físico e muito apaixonado pelo jogo. Sou um jogador muito comprometido e estou pronto para dar tudo pelo Vitória", enumerou.